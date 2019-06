COMMISSO, Spero di tornare ad agosto. Chiesa...

Intercettato all'aeroporto di Peretola al momento della sua ripartenza per gli USA, Rocco Commisso ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Ora si deve aspettare quando ritornerò, abbiamo la tournée in America e forse ci vuole anche un pochettino di mare prima che ritorni a Firenze. Entro agosto, comunque, credo di tornare. Questi ultimi giorni? Non mi aspettavo la cultura e le tradizioni di Firenze in cui mi sono immerso: è stato tutto bellissimo. Abbiamo scherzato con la gente, come dite qui? Fohi? (ride, ndr). Poi siamo andati al Meyer con i nostri dipendenti Pradè, Antognoni, Montella... Coi quali abbiamo anche progettato la squadra. Poi ci sono stati tanti incontri per le infrastrutture. Abbonamenti? Grazie ai tifosi, mi fa tanto piacere se è vero che già al primo giorno abbiamo fatto meglio degli altri anni. Vuol dire che è tornato entusiasmo. Voglia di fare squadra forte? Lo spero. Niente promesse, l'intenzione c'è, solo che non si può fare tutto in una notte. Chiesa? Non ho ancora parlato con lui. Credo che ci sarà un contatto con Enrico, non so se con me o Barone. Ma ci sarà. Italia femminile? Che forza, che bellezza. Non mollano mai, spero che la Fiorentina giochi così. Se poi si perde non importa, ma bisogna sempre mettere il cuore. Primi acquisti? Non lo so, e anche se lo so non dico niente. Mi hanno solo detto che ci sono tanti giocatori che dobbiamo rimpiazzare in qualche modo. A poco a poco credo che Pradè stia facendo un buonissimo lavoro. Ruolo Antognoni? Di gestioni finali non è ancora stato detto niente. Non so nemmeno quello che farò io...".