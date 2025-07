Social Gosens sul suo profilo Instagram: "Non sono più un talento"

vedi letture

Reduce dal suo 31esimo compleanno, Robin Gosens ha colto l'occasione tramite il suo profilo Instagram per ringraziare tutti coloro che gli hanno fatto gli auguri nella giornata di ieri. Questi i suoi ringraziamenti: "Grazie mille e grazie mille per i bei messaggi per il mio compleanno. Ero molto felice di ognuno di loro!!".

Il tedesco esordisce, in questo messaggio condiviso sui social, con sarcasmo, scherzando sul fatto che ormai non è più definibile come "talento", data l'età che avanza. Questo il post condiviso dal tedesco: