COMMISSO, Maxi multa per parole post Juve

È arrivata la multa anche per Rocco Commisso e per la società viola relativa alle dichiarazioni del presidente nel dopo gara di Torino contro la Juve. Commisso aveva rilasciato interviste ai media ed 'espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, ed in particolare dell' arbitro del citato incontro' secondo la procura federale che ha proceduto anche contro la Fiorentina per responsabilità diretta. Per accordo tra il patron (ex articolo 226 codice giustizia sportiva) e la Procura le ammende sono di 10mila euro per Commisso e di 6mila per il club.