COMMISSO, ASPETTO CHIESA, MILENKOVIC E PEZZELLA NEGLI USA. STO PENSANDO DI...

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente da New York. Ecco le sue parole riportate dal giornalista corrispondente del Corriere dello Sport negli USA Massimo Basile:

Sul futuro di Chiesa: “Chiesa rimarrà con la Fiorentina per almeno un altro anno, a meno che non ci sia qualcosa di contrattuale o di altro che non ne sia a conoscenza, non credo che ci sia, mi è stato assicurato che non c'è statoi alcun precedente accordo".

Sulla tournèe negli Stati Uniti: “Mi aspetto di avere in America sia Chiesa, che Milenkovic, che Pezzella”.

Sul bilancio economico: “I club di Premier in media generano 250 milioni di euro di ricavi. La Fiorentina meno di 100. Dobbiamo aumentarli, portare il brand in tutto il mondo, ma per farlo bisogna giocare in Europa League e Champions".

Sugli obiettivi e progetti futuri: “Quello a cui sto pensando è di regalare a ogni bambino nato a Firenze una maglietta della Fiorentina da consegnare a papà e mamma"