COMMISSO/1, I pagliacci sono altri: zero sostegno

Rocco Commisso durante la lunga intervista al sito ufficiale si è così espresso sullo striscione appeso a Ponte Vecchio che lo ritraeva come un pagliaccio: "Trovo incredbile che nessuna istituzione cittadina abbia preso posizione su un'immagine così offensiva appesa su un monumento come Ponte Vecchio. Nessuno è intervenuto e nessuno cerca i colpevoli. Magari si stratta di un singolo o di poche persone, ma il luogo per Firenze è sacro e l'offesa è inaccetabile: i pagliacci sono altri. Ci sono stati momenti in cui gli striscioni "io sto con Rocco" si vedevano ovunque. Ma non sentire posizioni a sostegno in questo momento è stata una grande delusione. Adesso sono consapevole che c'è qualcuno che gradisce i miei soldi ma non la mia presenza a Firenze. Data questa situazione e tante altre che ho dovuto combattere da quando sono qui, dovrò fare un'analisi molto approfondita e prendere decisioni chiari e trasperenti nel rispetto dei tifosi e di coloro che continuano ad avere rispetto nei miei confronti. Sono convinto che dietro l'anonima azione di Ponte Vecchio ci siano solo due/tre persone. Il rapporto con la Curva Fiesole e con i tifosi non si basa su dichiarazioni o comunicati, ma di fatti concreti. Io continuo a ricevere ancora tanta solidarietà. Nel maggio del 2021 ho dato a tutti i fiorentini di comprare la Fiorentina: nessuno si è fatto avanti. Il controllo della futura vendita della Fiorentina è e sarà sempre nelle mie mani e della mia famiglia. Spero che qualcuno rifletta: oggi sapete cosa e chi avete, ma non sapete mai cosa vi può offrire il futuro".

