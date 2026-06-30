Mondiali, Francia-Svezia si contendono un posto agli ottavi: le formazioni

Mondiali, Francia-Svezia si contendono un posto agli ottavi: le formazioniFirenzeViola.it
© foto di José María Díaz Acosta
Ieri alle 22:20News
di Redazione FV

Francia e Svezia si affrontano questa sera alle ore 23:00 nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. In palio c'è un posto agli ottavi, dove la vincente sfiderà il Paraguay. I Bleus arrivano all'appuntamento dopo aver chiuso al primo posto il proprio girone, mentre la nazionale di Potter punta a confermare quanto di buono mostrato nella fase a gruppi. Di seguito le scelte ufficiali dei due commissari tecnici.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembelé, Olise, Barcola; Mbappé. Ct. Deschamps.

SVEZIA (3-4-3): Zetterstrom; Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson; Svensson, Bergvall, Ayari, Stroud; Elanga, Gyokeres, Isak. Ct. Potter.