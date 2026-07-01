È finita l'avventura di Nzola al Sassuolo: tornerà alla Fiorentina con Grosso
Il Sassuolo saluta definitivamente i giocatori arrivati in prestito nella scorsa stagione e tra questi c'è anche M'Bala Nzola. Con la conclusione degli accordi temporanei, diversi calciatori lasceranno il club emiliano per fare ritorno alle rispettive società di appartenenza, in attesa di conoscere il proprio futuro.
Tra i nomi più rilevanti figura quello di Nzola, attaccante che nelle ultime settimane ha rappresentato una delle principali soluzioni offensive della squadra neroverde di Grosso. Il centravanti farà ritorno alla Fiorentina al termine del prestito, ma la sua permanenza in viola appare tutt’altro che probabile. Il club toscano valuterà infatti le opportunità presenti sul mercato e il futuro dell’attaccante sarà deciso nelle prossime settimane.
Nzola si rivedrà al Viola Park e sarà valutato di nuovo proprio da Grosso, con pochissime chance di restare in viola la prossima stagione. Per lui in vista un nuovo prestito oppure una cessione a titolo definitivo a cifre non alte.
Per tutto quello che avete fatto con la nostra maglia, grazie ragazzi! 🫶#ForzaSasol 🖤💚 pic.twitter.com/pUkBoeymha— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) July 1, 2026
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