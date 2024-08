COLPANI, Voglio migliorare. Faremo una grande stagione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea Colpani, uno degli acquisti della Fiorentina di questa sessione di mercato, ha parlato a Sky Sport rilasciando queste dichiarazioni: "Mi trovo veramente bene in questo centro sportivo straordinario, con i ragazzi e con tutto lo staff. È stato bellissimo arrivare in città, una città stupenda con tifosi fantastici e in una società top. Il mio obiettivo è migliorare, come ho fatto lo scorso anno.

Migliorare i gol vorrebbe dire andare in doppia cifra, vorrei arrivarci ma soprattutto per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. La squadra e l'allenatore sono forti e speriamo possa essere un anno importante per la mia crescita. Lavorerò al meglio per migliorare le mie lacune e sono sicuro che faremo tutti insieme una grande stagione".