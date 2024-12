COLOMBO, Gioia sui social e un pensiero per Bove

FirenzeViola.it

Ieri l'Empoli è riuscita ad eliminare la Fiorentina dalla Coppa Italia. Dopo il pareggio per 2-2 nei tempi regolamentari, la formazione azzurra ha avuto la meglio dei viola nella lotteria dei calci di rigore. Penalty messo a referto da Lorenzo Colombo che oggi ha ha voluto festeggiare sui social il passaggio del turno in Coppa, omaggiando anche l'amico Edoardo Bove: "Ai quarti! Non vedo l’ora di rivederti in campo fratello Edoardo Bove", ha scritto l'attaccante dell'Empoli sui suoi canali social". Di seguito il post Instagram del calciatore dell'Empoli: