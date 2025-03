Collovati sicuro: "Anche Kean e Fagioli faticherebbero in questa Juventus"

Intervistato da News.Superscommesse.it, l'ex difensore Fulvio Collovati ha parlato della netta vittoria della Fiorentina sulla Juventus parlando della situazione in casa bianconera: "Secondo me anche Kean e Fagioli farebbero fatica in questa Juventus. Non c’è un giocatore su 25 che stia facendo bene. Non funzionano i rapporti con l’allenatore. La Juventus ha fatto entrare nella storia, in questa stagione, Empoli e Psv Eindhoven. 13 pareggi in Serie A, diversi di questi con le squadre ultime in classifica... Non c’è qualcosa che funzioni nello spogliatoio e non c’è nessunissima identità di gioco.

Sulla possibilità che Ranieri resti sulla panchina della Roma anche il prossimo anno, Collovati ha poi aggiunto: "Claudio è uomo di una parola sola. Rimarrà ed è affascinato di restare alla Roma, ma in un altro ruolo. Ovvio che dentro di lui non smetterebbe mai di fare l’allenatore, ma allo stesso tempo è consapevole di avere già dato. Sa in prima persona che la Roma, a giugno, avrà bisogno di un allenatore definitivo. Tecnico che sarà poi lui stesso a scegliere probabilmente".