COLLOVATI, Montella avrà dente avvelenato col Milan

L'ex difensore, oggi opinionista, Fulvio Collovati ha parlato della situazione del Milan, partendo dal caso Bakayoko fino ad arrivare ad un'analisi della prossima sfida di campionato, in casa di quella Fiorentina oggi guidata da un ex come Montella: "Per qualsiasi scelta che fa l'allenatore ci vuole rispetto. Ormai, inoltre, siamo tutti sotto i riflettori, soprattutto chi gioca. Da parte del giocatore è stata una mancanza di rispetto. Nel calcio di oggi o sei Maradona, o devi rispettare i valori, il gruppo. Se Bakayoko è quello visto negli ultimi due mesi, il Milan ne può anche fare a meno. La prossima giornata, a mio avviso, sarà quella decisiva per stabilire chi andrà in Champions League, non le ultime due. Il Milan andrà a Firenze, con Montella che avrà il classico dente avvelenato da ex rossonero", ha dichiarato in un'intervista a MilanNews.