COLLOMOSSE (D. MAIL), DV9 in Premier? Vi spiego

Thomas Collomosse, giornalista del Daily Mail, ha fatto il punto sull'offerta dell'Arsenal per Vlahovic ed altri temi di calcio inglese: "L'Arsenal ha i soldi da spendere su Vlahovic ma la volontà del giocatore non c'è. C'è anche il Tottenham che però non ha la forza economica, per queste due squadre sarà difficile portarlo a Londra ora. E' un'opzione più realistica che possa prenderlo il Chelsea a giugno vista la situazione delicata di Lukaku dopo l'intervista che gli ha creato un po' di casino ed è probabile che in estate vada via. A gennaio è difficile che vengano fatte grandi spese. Poi quest'estate si creerà un effetto domino con la partenza di Haaland".

In Premier com'è la situazione economica? C'è questo gruppo formato dai due grandi club di Manchester al Liverpool che non hanno problemi ma poi se guardi in basso ce ne sono, come Leicester che avrà bisogno di vendere almeno uno dei suoi campioni. In Premier aiutano i diritti tv ma questa pandemia hanno toccato tutti a parte Aston Villa e Newcastle che hanno ricche proprietà dietro. Il fondo del Newcastle? Ha soldi ma non è molto esperto, viste le mosse di mercato, si buttano su tanti giocatori ma senza un programma. Secondo me servirebbe un direttore sportivo che vada in sintonia con allenatore e proprietà ed ora manca. Ricorda un po' il City degli inizi quando furono presi tutti grandi giocatori e fortunatamente non retrocesse perché aveva già buoni giocatori in rosa ma il Newcastle fatica da anni in classifica e rischia. Livello dell'Arsenal? Ha ripreso ora a stare nelle parti alte della classifica ma City e le altre sono forti ed è difficile per ora tornare ai tempi dell'Arsenal di Wenger"

Com'è Mitrovic del Fulham spesso citato come sostituto di Vlahovic? E' un giocatore divertente, ma è ad un livello tra Premier e Championship. Forse farebbe un discreto lavoro alla Fiorentina che però merita un giocatore più forte visto com'è Vlahovic".