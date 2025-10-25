Colantuono fiducioso: "Partenza dura, ma la Fiorentina può stare a ridosso delle grandi"
Stefano Colantuono, allenatore di lungo corso attualmente in cerca di panchina, nell'intervista concessa ieri a TMW ha dato la sua opinione anche sulla Fiorentina, dicendosi fiducioso: "Partenza difficile, ma ha la guida tecnica e l'organico per rilanciarsi. Non è una candidata per le primissime posizioni ma a ridosso delle grandi può starci".
