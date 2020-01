COENTRAO, La Fiorentina è una bella squadra

In esclusiva a TuttoMercatoWeb ha parlato l’ex difensore del Real Madrid, Fabio Coentrao, idea di mercato della Fiorentina: "“Mi alleno per mantenere la forma. Non so dove andrò, però voglio giocare. Vedremo. Guardo molto il campionato italiano, un bel torneo. Molto competitivo. Non ho ancora deciso dove andrò. Non lo so... Ho voglia di giocare. Bologna e Fiorentina sono due belle squadre. E il campionato italiano mi piace.”