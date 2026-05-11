Claudio Ranieri torna a parlare: "De Rossi sta facendo benissimo, ha tante idee"

vedi letture

Claudio Ranieri - fresco di divorzio dalla Roma e dal ruolo di senior advisor dei Friedkin - è intervenuto a margine della terza edizione il "Premio Nazionale Telenord – Gianni Di Marzio" in corso di svolgimento a Portofino."Gianni è stato mio allenatore per tre anni a Catanzaro, abbiamo vinto un campionato di Serie B, poi siamo stati a Catania dove anche lì abbiamo vinto il campionato di B. E poi devo dire che è stato lui ad iniziarmi come allenatore e quindi devo essere riconoscente a lui e alla sua famiglia".

A Genova sta allenando De Rossi, cose ne pensa?

"Ne penso bene, sia di Daniele che di Lombardo che ha fatto veramente un gran campionato perché la Sampdoria era in brutte acqua. Daniele sta facendo bene, si è integrato subito e sono contento perché è un ragazzo di valore ed ha delle ottime idee. Un consiglio a De Rossi? Consigli nulla, bisogna saper navigare in tutte le condizioni del mare".

E sulla Champions League e su quanto visto in particolare tra PSG e Bayern Monaco, soprattutto nel 5-4- dell'andata, che dice?

"Siamo italiani per cui critichiamo tutto, ma io mi sono divertito e molto. Ho visto due squadre che attaccavano e se le davano di santa ragione, con grandi campioni e una velocità pazzesca, qualcuno ha criticato le difese ma io non sono d'accordo. Quando giochi contro quei tipi di giocatori l'1 contro 1 ti fa pensare molto. Tanto che al ritorno Luis Enrique faceva raddoppiare sugli esterni le ali avversarie".