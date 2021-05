CLASSIFICA, Napoli ora è terzo. Viola tredicesima

In attesa delle gare che nel prosieguo della giornata completeranno la 3/ì giornata di Serie A la vittoria del Napoli sul campo della Fiorentina porta gli azzurri al terzo posto in classifica con 76 punti, due in meno dell’Atalanta seconda. Viola che invece rimangono a 39 punti, già matematicamente salvi dopo il pari del turno infrasettimanale sul campo del Cagliari. Questa la graduatoria in attesa dei prossimi match:

Inter 88 (campione d’Italia)*

Atalanta 78*

Napoli 76*

Milan 75

Juventus 75*

Lazio 67

Roma 61*

Sassuolo 56

Sampdoria 46

Hellas Verona 43

Bologna 40

Udinese 40

Fiorentina 39*

Genoa 39*

Spezia 38*

Cagliari 36

Torino 35

Benevento 31

Crotone 21 (retrocesso in Serie B)

Parma 20 (retrocesso in Serie B)

* una gara in più