CLASSIFICA , Lazio terza insieme a Juve e Udinese.

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria per 2-1 della Lazio, in rimonta, contro l'Empoli, grazie alle reti di Zaccagni e Pedro che hanno ribaltato il vantaggio azzurro di Sebastiano Esposito. 0-0 invece tra Bologna e Parma, con i felsinei che pur in superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo non sono riusciti ad avere la meglio sui gialloblù di Fabio Pecchia. Grazie a questo successo i biancocelesti di Marco Baroni hanno raggiunto Udinese e Juventus l terzo posto, a quota 13 punti, mentre il Bologna arriva a 8. Punto importante per i ducali. che sono adesso a 6. Resta invece a 10 l'Empoli, che ha visto sfumare il pareggio nel finale.

La classifica della Serie A in attesa di Monza-Roma e Fiorentina-Milan.

Napoli 16

Inter 14

Udinese 13

Juventus 13

Lazio 13

Milan 11*

Torino 11

Empoli 10

Atalanta 10

Roma 9*

Hellas Verona 9

Como 8

Bologna 8

Fiorentina 7*

Cagliari 6

Parma 6

Genoa 5

Lecce 5

Venezia 4

Monza 3*