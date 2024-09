CLASSIFICA, La Fiorentina ha 4 punti in meno di un anno fa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Un altro pareggio smuove la classifica della Fiorentina ma lascia la squadra di Palladino ancora molto indietro rispetto alla testa del campionato che in questo momento è occupata dal Napoli a 13 punti. Nel bilancio e nel confronto con la scorsa stagione, i viola hanno 4 punti in meno: erano infatti 11 i punti in classifica dopo 6 partite di Serie A con Italiano in panchina. Un risultato che oggi avrebbe significato essere a ridosso del primo posto. Questo il confronto mostrato da TMW per tutte le squadre di A:

Napoli 13 punti (+2 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo sei giornate)

Juventus 12 (-1)

Milan 11 (-4)

Inter 11 (-4)

Torino 11 (+3)

Empoli 10 (+7)

Lazio 10 (+3)

Udinese 10 (+7)

Roma 9 (+4)

Como 8 (in Serie B)

Fiorentina 7 (-4)

Atalanta 7 (-5)

Bologna 7 (=)

Hellas Verona 6 (-1)

*Parma 5 (in Serie B)

Genoa 5 (-2)

Lecce 5 (-6)

Venezia 4 (in Serie B)

Monza 3 (-3)

*Cagliari 2 (=)

*Una gara in meno. Confronto con le prime cinque giornate della Serie A 2023/24.