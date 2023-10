CLASICO, Il Barça si illude, Bellingham decide Real

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Clasico porta la firma di Bellingham che con una doppietta fa vincere il Real in rimonta. Il primo tempo è tutto di stampo blaugrana, con Gundogan in gol già al 6'. Nella ripresa arriva anche il palo di Iñigo Martinez, poi Ancelotti inserisce Modric e tutto cambia per i Blancos che al 68' pareggiano con Bellingnam. Bel recupero la beffa per i blaugrana sempre ad opera dell'inglese che fissa il risultato di 2-1 per la squadra di Ancelotti