Clamoroso in Brasile: Dorival Junior esonerato, la Nazionale alla ricerca di un nuovo CT

vedi letture

Clamoroso cambio al vertice della Nazionale brasiliana: Dorival Junior non è più il commissario tecnico del Brasile. L'allenatore è stato ufficialmente esonerato oggi, venerdì 28 marzo, dal presidente della CBF, Ednaldo Rodrigues, al termine di una riunione presso la sede federale. La decisione segna un nuovo capitolo per la Seleção, alla ricerca di una nuova guida per il futuro.

Lo riporta TMW