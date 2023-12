CISTANA, È in scadenza: due ipotesi per il suo futuro

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

Il Brescia ha quattro calciatori che andranno in scadenza a fine stagione e che dal primo febbraio potrebbero firmare già con altri club trasferendosi a parametro zero la prossima estate. A fare il punto della situazione ci pensa Bresciaingol.it che sottolinea come il caso più spinoso però sia quello di Andrea Cistana che ha uno stipendi da 400mila euro ed è sempre nel mirino di club di Serie A. Al momento ogni tentativo di intavolare un discorso sul rinnovo è naufragato e per non perderlo a zero fra sei mesi il Brescia ha due possibilità: cederlo a gennaio oppure proporre un rinnovo biennale alla cifra attuale con una clausola di rescissione da circa un milione di euro in caso di chiamata dalla massima serie.

Questa l’idea del club di Massimo Cellino che però dovrà capire se dall’altra parte una proposta di questo genere possa andare bene o meno. In caso d'addio a gennaio il club dovrebbe poi tornare sul mercato alla caccia di un sostituto all'altezza.