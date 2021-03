CINQUINI, Kokorin? Quadricipite brutta storia

Il dirigente sportivo Oreste Cinquini, ex viola, ha parlato dell'addio di Prandelli alla Fiorentina: "Non mi tornano certe situazioni: dopo il 4-1 di Benevento, con una squadra che aveva vinto bene, il dichiararsi così stanco, con quella faccia, mi ha fatto pensare che sia capitato qualcosa prima, durante e dopo la partita che abbia scosso Cesare. Col Milan la Fiorentina ha giocato bene, è mancato solo il risultato. Qualcosa è capitato, e l'ha profondamente addolorato".

Kokorin ormai sarà un giocatore solo per la prossima stagione?

"Certamente è venuto in Italia con grande entusiasmo, ma ha subito il contraccolpo di chi viene proiettato in un ambiente diverso per cultura ma soprattutto per lingua. Difficilmente il ragazzo avrà capito molte delle cose che gli sono state dette, e ora questo maledetto infortunio: all'inizio è stato sottovalutato, ma ora si è capito che è serio. Il quadricipite è una situazione brutta, ma spero possa dare il suo contributo già in queste ultime partite".