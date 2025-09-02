Chiuso il calciomercato della Fiorentina: ecco il voto di TuttoMercatoWeb

Voto 6 per il mercato estivo della Fiorentina nel Pagellone di TMW. Di seguito le ragioni del voto: "La permanenza di Moise Kean rappresenta probabilmente il colpo dell'estate della Fiorentina che è riuscita a respingere gli attacchi dall'Arabia, soprattutto grazie alla volontà del calciatore durante i primi 15 giorni di luglio, quando era valida la clausola nel suo contratto. La sensazione, comunque, è che la rosa viola non sia completa, e neanche ben costruita per le idee di Pioli. Manca un centrocampista e probabilmente anche un difensore.

Sohm e Piccoli saranno l'ago della bilancia del giudizio sul mercato, visti anche i 43 milioni di euro spesi per questi due giocatori. Nicolussi Caviglia la scommessa".