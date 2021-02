CHIARUGI, Parlare adesso di Sarri non è positivo

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Luciano Chiarugi, ex rossonero ed ex viola. Sulla lotta scudetto ha detto che "la vittoria dell'Inter nel derby proietta i nerazzurri verso il titolo. Forse il Milan sta pagando la corsa fatta finora ma sono ancora fiducioso che la squadra di Pioli se la possa giocare fino alla fine. Vedremo anche la condizione delle squadre, l'Inter con Lautaro e Lukaku ha due giocatori straordinari, si completano alla perfezione e anche Hakimi fa cose eccezionali, Brozovic è diventato uno dei migliori centrocampisti in circolazione".

Il futuro della Fiorentina come lo vede? "Sentir parlare ora di Sarri o Gattuso non credo sia una cosa positiva. Anche per i giocatori ascoltare cose di questo genere potrebbe far perdere un po' di concentrazione. Certo, ci sono dieci punti ora di vantaggio sulla terzultima e la partita con l'Udinese potrà essere affrontata con una serenità diversa. Con lo Spezia dopo un primo tempo inguardabile, nella ripresa con i cambi è stata una bella Fiorentina, anche con Eysseric che ha preso il posto di un Kouame che a mio parere doveva esser mandato a giocare e poi eventualmente ripreso. Ho fiducia ovviamente anche in Vlahovic, ha voglia e i suoi 9 gol dicono tanto anche per la classifica".