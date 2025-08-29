Che colpo per il Milan: Nkunku arrivato in Italia per le visite mediche

foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 11:31News
di Alessandro Di Nardo
fonte ANSA

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Cristopher Nkunku è arrivato a Milano e per lui sarà una mattinata di visite mediche. Il Milan ha infatti trovato in giornata l'accordo con il Chelsea per il trasferimento a titolo definito del giocatore per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Per l'attaccante francese classe '97 è pronto un contratto di quattro anni con il club rossonero. È l'ottavo acquisto del Milan in questa sessione di calciomercato. (ANSA).