Che colpo per il Milan: Nkunku arrivato in Italia per le visite mediche
(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Cristopher Nkunku è arrivato a Milano e per lui sarà una mattinata di visite mediche. Il Milan ha infatti trovato in giornata l'accordo con il Chelsea per il trasferimento a titolo definito del giocatore per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Per l'attaccante francese classe '97 è pronto un contratto di quattro anni con il club rossonero. È l'ottavo acquisto del Milan in questa sessione di calciomercato. (ANSA).
