CHAMPIONS, Le formazioni ufficiali delle due sfide

La Juventus in casa del Lione per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un avversario, sulla carta, decisamente alla portata dei bianconeri, anche se è vietato sottovalutare uno come Rudi Garcia, che anche in Italia ha dimostrato tutto il suo valore. Non solo Lione-Juventus. Il tabellone di Champions League questa sera regala anche il big match fra Real Madrid e Manchester City, sfida di andata che si giocherà al Santiago Bernabeu. Di seguito le formazioni ufficiali dei due match:

Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Tousart, Guimaraes, Aouar, Cornet; Ekambi, Dembele. All. Garcia.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri.

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Valverde, Casemiro, Modric; Isco; Vinicius, Benzema. All. Zidane.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Mendy; Rodrigo, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Bernardo; Gabriel Jesus. All. Guardiola.