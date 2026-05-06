Champions, l'Arsenal aspetta l'altra finalista: Bayern-PSG, le formazioni del super match
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Questa sera si conoscerà il nome della seconda finalista della Champions League. A sfidare l'Arsenal, vittorioso ieri per 1-0 sull'Atletico Madrid, sarà una una Bayern Monaco e Paris Saint Germain, pronte a giocarsi la semifinale di ritorno all'Allianz Arena dopo il rocambolesco 5-4 del Parco dei Principi di una settimana fa. Ecco le formazioni ufficiali della super sfida:
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. All. Kompany
PARIS-SAINT GERMAIN (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique
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