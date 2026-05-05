Champions, alle 21 semifinale di ritorno Arsenal-Atletico Madrid: le formazioni ufficiali

Champions, alle 21 semifinale di ritorno Arsenal-Atletico Madrid: le formazioni ufficialiFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:00News
di Redazione FV

Questa sera si conoscerà il nome della prima finalista della Champions League; alle 21 Arsenal e Atletico Madrid si daranno infatti battaglia visto che il risultato dell'andata per 1-1 (con due rigori) lascia tutto aperto. Ecco le formazioni ufficiali dunque di questa semifinale di ritorno: 

Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. Allenatore: Mikel Arteta.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Álvarez, Griezmann. Allenatore: Diego Pablo Simeone.