Panchina viola, perde quota D'Aversa. Sale l'ipotesi Galloppa anche contro il Genoa

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione la Fiorentina starebbe ancora riflettendo sul da farsi per quanto riguarda il tema sia del nuovo allenatore che del nuovo direttore sportivo, con la dirigenza che vorrebbe prendersi la sosta per le nazionali per decidere meglio. Ecco perché Daniele Galloppa, promosso dalla Primavera in prima squadra, potrebbe guidare la formazione gigliata non solo in quel di Mainz in Conference Legaue, ma anche nella partita di campionato di Marassi contro il Genoa.
Il nome di D'Aversa invece, che fino a ieri sera era dato in pole, sta fortemente perdendo quota, complice anche la reazione avuta dalla piazza all'uscita del suo nome.
Serve un Ds che non sbagli l'allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funziona
