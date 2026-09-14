Borghi esalta Mastantuono: "Menomale che c'è questo calciatore in Serie A"

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Il giornalista e telecronista di Sky Sport, Stefano Borghi ha analizzato sul suo canale YouTube il weekend di Serie A parlando anche di Fiorentina: "La Fiorentina di Mastantuono. Menomale c'è questo giocatore in Serie A. La squadra viola ha reagito con Vanoli. Il Venezia ha fatto grandi ingenuità difensive. La Fiorentina ha dato un messaggio diverso, ma ha trovato i momenti giusti della partita. Ma aspetterei a parlare di momento di svolta.

Ha segnato Mastantuono, ha segnato ancora Pellegrino, ha avuto la partita che, a differenza di altre, le ha dato una mano. Anche contro il Torino poteva girare diversamente. Non la Fiorentina non ha vinto per fortuna, ma non ha risolto del tutto alcune situazioni. Il gruppo ora deve essere strutturato bene, il Venezia a volte capovolgeva il fronte con troppa facilità. L'assenza di un mediano nella viola richiede un lavoro extra per l'allenatore".