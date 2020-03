CELLAI, Nardella si è intestardito sulla Mercafir

Jacopo Cellai, uno dei principali esponenti dell'opposizione in Consiglio Comunale e Capogruppo di Forza Italia, ha diramato un comunicato stampa in risposta alla lettera aperta di Rocco Commisso dove il presidente della Fiorentina ha annunciato che il club non parteciperà al bando per l'acquisto dell'Area Mercafir: "Purtroppo, ci dispiace dirlo, ma come avevamo detto in origine l’opzione Mercafir per lo stadio della Fiorentina non stava in piedi anche se Nardella ci si è intestardito. Nessun imprenditore avrebbe mai accettato un’area come quella con incognite pesanti sulla tempistica, sul trasferimento dei grossisti, sulle condizioni ambientali e delle strutture".