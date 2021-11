CECCARINI, Berardi sogno vivo. DV9 per ora resta

Classico punto di mercato a proposito della Fiorentina nell'editoriale per TMW del direttore di TMW Radio Niccolò Ceccarini. Ecco la parte relativa alle mosse della società viola: "La Fiorentina prova l’affondo. Il mercato di gennaio si avvicina e i viola sono pronti a piazzare due colpi: l’esterno d’attacco e una punta centrale. C’è la necessità di allargare la rosa e proprio per questo la società interverrà. Anche per accontentare Italiano e migliorare ulteriormente la classifica. Berardi resta il sogno nel cassetto. La richiesta del Sassuolo è di 30 milioni e quindi su queste basi è difficilissimo impostare una trattativa. Serve uno sforzo importante. Intanto i viola si stanno cautelando e sono in pressing sul Lille per Ikoné, classe ‘98, che rispetto a Berardi costa meno. Sul fronte Vlahovic invece non si registrano novità. Il presidente Commisso farà un punto della situazione con Barone e Pradè. Molto difficile che l’attaccante serbo possa partire a metà stagione, nonostante il Tottenham e la Juventus stiano preparando l’assalto. Conte e Paratici lo hanno individuato come il centravanti del futuro e l’erede ideale di Kane, destinato a partire in estate, con il Manchester City in pole position. I bianconeri potrebbero fare un tentativo magari vendendo anche Kulusevski già a gennaio".