CAVASIN, Mi rivedo in Iachini. Eder l'ho allenato e...

L'ex allenatore della Fiorentina Alberto Cavasin ha parlato di alcuni temi legati alla Viola: "La proprietà mi sembra molto propositiva nei programmi. E mi sembra che siano tutti gli ingredienti per lottare a breve tempo per un posto in Europa League. Firenze però non può aspettare troppo. Iachini? Mi rivedo in lui per come allena. Bada al sodo e viene apprezzato per quello che fa. Eder? Caratterialmente è un ragazzo professionale e sempre disponibile. Dà l'anima in campo e tecnicamente è bravo. Io l'ho allenato quando aveva venti anni, ha grande qualità e parliamo adesso di un giocatore di valore".