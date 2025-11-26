Cauet: "Il centrocampo viola è sceso di livello. Vanoli sistemerà le cose"

Benoit Cauet, ex centrocampista tre la altre squadre anche di Inter e Como, ha rilasciato una lunga intervista a News.superscommesse.it, queste le sue dichiarazioni sul capitolo legato alla Fiorentina:

Pensa che la Fiorentina, con il cambio di allenatore, possa ritrovare la retta via e tirarsi fuori dal fondo della classifica?: "Credo di sì. La Fiorentina negli ultimi anni ha fatto molto bene. Sempre in Europa, diversi finali giocate, ha tirato su grandi strutture come il Viola Park, un centro sportivo invidiato da tutti, per crescere ancora. Peccato per i lavori dello stadio che ne dimezzano la sua capienza e questo non aiuta. La società sta investendo in settori, come appunto il calcio giovanile, dove ci vorrà un po’ di tempo prima di poterne vedere i risultati. La prima squadra forse ha perso qualcosa a centrocampo rispetto a quella dell'anno passato. Ma Vanoli è un allenatore con esperienza e carattere, che rimetterà in sesto la rosa, la quale ha tutte le armi per uscire da questa situazione.