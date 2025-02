Cataldi ai canali ufficiali: "Sconfitta che fa malissimo. Dobbiamo cambiare qualcosa"

Dopo aver parlato in conferenza stampa, il centrocampista della Fiorentina Danilo Cataldi ha parlato anche ai canali ufficiali dicendo: "La sconfitta fa malissimo perché sapevamo di avere un'opportunità importante per riprendere il cammino e metterci lì. Abbiamo fatto una partita un po' sottotono con quell'episodio finale, sicuramente non è stata una buona partita e dispiace. Volevamo fare un passo avanti e ne faremo uno indietro. Da domani torneremo a lavorare. Cosa è mancato? Un po' tutto, dalla lentezza nel giro palla alla cattiveria. Sapevamo che per loro sono punti importanti per la lotta salvezza. Quando si perde così qualcosa manca di sicuro, in tanti aspetti. Oggi è nostra responsabilità".

Ora c'è il Lecce nel mirino: venerdì sarà molto importante.

"Si riparte domani, sicuramente dobbiamo cambiare qualcosa dal punto di vista dell'atteggiamento perché ci sta mancando rispetto a prima. Dobbiamo ritrovarlo se vogliamo fare qualcosa di importante, tornando a correre perché le altre non perderanno punti per sempre".