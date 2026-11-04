Castrovilli: "Il mio agente non ha mantenuto le promesse. Ora vorrei solo un'occasione"

Gaetano Castrovilli è tornato a parlare della sua attuale situazione di svincolato ma anche del suo addio alla Fiorentina: "Sono senza squadra per alcune scelte sbagliate da parte del mio procuratore che non ha mantenuto le promesse che mi aveva fatto. Lui pensava che io fossi ancora il giocatore di prima, ma non lo sono e pensava di non offrirmi a determinate squadre quando invece, essendo una potenziale scommessa per tutti, è quello che andava fatto".

Parlando di Firenze e della maglia viola: "Io avrei giocato tutta la carriera in viola, poi sono successe alcune cose che hanno bloccato il rinnovo. Ma non era una questione di soldi. Mi dispiace anche per come è andata al Bournemouth, avrei voluto iniziare un altro capitolo. In seguito ho giocato alla Lazio e al Monza ma ho rischiato di andare in depressione, tanto che anche oggi mi faccio seguire da uno psicologo perché non sto ancora bene. Ho pensato spesso di interrompere la carriera. Ora voglio solo un'altra occasione: non mi interessa dove, vorrei solo che qualcuno credesse in me perché sto bene fisicamente, mi sono ripreso e ritrovato".