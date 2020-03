CASTROVILLI, Abbiamo paura. Spero nell'Europeo

Intervenuto a Sky Sport, Gaetano Castrovilli ha fatto il punto su questi giorni di quarantena: "Abbiamo avuto paura e l'abbiamo tutt'ora. Dobbiamo seguire le regole per uscire al più presto da questa brutta situazione".

Come sta vivendo questa stagione?

"Devo ancora oggi realizzare il tutto. Spero di non svegliarmi mai da questo sogno perché è stupendo. Il ricordo più bello è e sarà il gol a San Siro perché è stato il primo in Serie A. Montella mi ha insegnato a credere in me stesso, Iachini ha migliorato le mie qualità soprattutto dal punto di vista tattico e Mancini mi ha dato la possibilità di sognare".

L'Europeo nel 2021?

"Avrò un anno in più per migliorarmi e per convincere Mancini, imparando soprattutto ad essere più cattivo sotto porta. Mi manca il campo, quel rettangolo verde, i tifosi e tutti i miei compagni. Spero di riuscire a migliorarmi anche qua da casa".