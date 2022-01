CASTILLO, Ora sono scout per l'Atalanta: mi piace

Intervistato da La Nazione, l'ex centravanti di Pisa e Fiorentina, Nacho Castillo, ha parlato del suo presente. “Sono diventato scout per l’Atalanta, come responsabile del Sudamerica. Ho iniziato a luglio e sono molto concentrato su questo nuovo lavoro che ho preso con grande entusiasmo. È un lavoro stimolante, ho viaggiato tanto facendo base in Argentina. Col Covid non è semplice e spesso bisogna anche aiutarsi con i supporti filmati, ma niente può sostituire la presenza sul campo”.