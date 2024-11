CASSANO, Kean non mi piace ma per lui parla il campo

FirenzeViola.it

Intervenuto come di consueto nello spazio 'Viva El Futbol', l'ex attaccante Antonio Cassano ha fatto mea culpa su Moise Kean alla Fiorentina: "Pensavo che la squadra avrebbe fatto fatica. Allenatore nuovo, altra idea di gioco, tanti giocatori nuovi, non era partita bene ma poi sta avendo un cammino indecifrabile in senso positivo, straordinario davvero. La sorpresa del campionato è proprio la Fiorentina. Kean continua a non piacermi ma parla il campo. È umile, fa gol, lotta, non conta la mia opinione se i risultati sono questi, anche se non è raffinato tecnicamente. Lavoro eccezionale di tutti".