CASSANO, Colpani non da Fiorentina, Gud da zero a zero

FirenzeViola.it

L'ex attaccante Antonio Cassano a "Viva el futbol" ha parlato di alcuni giocatori della Fiorentina, dicendo: "Colpani deve giocare in un ambiente diverso rispetto a Firenze, più sereno, non è di quel livello lì. Gudmundsson è un giocatore da zero a zero che non cambia gli equilibri. In sostanza ha fatto solo una buona stagione a Genoa. Kean l'ha voluto Palladino e sta facendo molto bene. Il lavoro che sta portando avanti il mister è eccezionale, sta valorizzando tanti giocatori. Un esempio è Comuzzo".