Kean continua a lavorare a parte. Sempre più lontana l'ipotesi convocazione venerdì

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Antivigilia di Fiorentina-Atalanta e viola di nuovo in campo: dopo i due giorni di pausa concessi da Paolo Vanoli a seguito del successo contro la Juventus, David De Gea e soci tornano ad allenarsi stamani al Viola Park. Nel frattempo, il centro sportivo è stato animato nella giornata di ieri da Moise Kean, che ha proseguito nel suo lavoro ad hoc per recuperare da un infortunio che lo tiene ormai ai box da un mese e mezzo. Ultima partita disputata: Verona-Fiorentina, 4 aprile scorso.

Mentre crescono le possibilità che quella possa essere stata la sua ultima uscita in maglia viola, il centravanti continua a lavorare a parte (doppia seduta anche ieri) per farsi trovare pronto venerdì (improbabile) o per la stagione che verrà, con tutte le incognite del caso sulla sua permanenza. Questo quanto riportato dal Corriere dello Sport.