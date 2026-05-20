FirenzeViola Verso Fiorentina-Atalanta, la prevendita non decolla: il dato sui biglietti

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Non sarà una festa, questo l'abbiamo capito da tempo: per Fiorentina-Atalanta, gara valevole per l'ultima giornata di campionato, non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, e pure questa non è una novità. A oggi previsti 16mila presenti e nel calcolo sono inclusi gli oltre 13mila abbonati, questo fa capire che la prevendita è tutt'altra che decollata. Per chi sarà presente il mood sarà simile a quello visto dopo il triplice fischio di Fiorentina-Genoa, con una contestazione nell'aria già da tempo che si concretizzerà nell'ultimo appuntamento al Franchi della stagione.