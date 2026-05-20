Fiorentina-Atalanta e poi bye bye: ecco chi saluterà venerdì

vedi letture

Come scrive la Nazione, lato Fiorentina, sul campo quella contro l’Atalanta sarà anche la serata degli addii. Salvo sorprese, Solomon, Harrison e Rugani sono destinati a salutare senza riscatto ma potrebbero non essere gli unici. Dodo, Gosens e Gudmundsson restano nomi caldissimi sul mercato mentre attorno a Kean continua a regnare l’incertezza. Guai dunque ad aspettarsi un clima celebrativo: tolta la probabile passerella pre-gara con i figli dei giocatori e la classica foto di gruppo, il Franchi avrà un solo desiderio, ovvero chiudere il prima possibile i battenti su una stagione che Firenze non vede l’ora di lasciarsi alle spalle.