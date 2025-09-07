Caso Dembélè-Doué, il PSG chiede "coordinamento medico-sportivo club-Nazionale"

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Dopo gli infortuni di Ousmane Dembélé e Désiré Doué con i Bleus, il Paris Saint-Germain ha inviato una lettera alla Fédération française de football (FFF) per chiedere un migliore "coordinamento medico-sportivo tra club e selezione". Il PSG, privato di Dembélé per sei-otto settimane e di Doué per quattro settimane circa, chiede "urgentemente un nuovo protocollo più trasparente e collaborativo" intorno "la salute dei giocatori", ha annunciato oggi. Il club campione d'Europa ha assicurato di aver "trasmesso alla FFF elementi medici concreti, anche prima dell'inizio del raduno della nazionale francese, sul carico di lavoro sopportabile e i rischi di infortunio dei suoi giocatori". Il PSG "deplora che queste raccomandazioni mediche non siano state prese in considerazione dallo staff medico" nonché la "totale assenza di sollecitazione e concertazione con i suoi team medici". Se il club di Luis Enrique "vuole riaffermare il suo attaccamento alla squadra di Francia", "desidera" che questi incidenti "gravi e evitabili" servano da monito per garantire "scambi sistematici, documentati e reciproci tra gli staffs medici dei club e della selezione".

Il club chiede infine il rispetto di un "principio di precauzione rafforzato nella convocazione e nell'utilizzo dei giocatori", in particolare quando ritornano da infortunio. Entrato in campo nella vittoria dei Bleus contro l'Ucraina venerdì per l'inizio delle qualificazioni ai Mondiali 2026, Dembélé soffre di una lacerazione al ginocchio della coscia destra. Era entrato al posto di Doué, colpito al polpaccio destro. Entrambi i giocatori hanno lasciato il raduno dei Bleus. (ANSA).