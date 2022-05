CASILLAS, Se il Real Madrid perde sarò morto con loro

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, TORREIRA E QUEI SOGNI DI INVESTIRE A FIRENZE Il sempre più probabile mancato riscatto di Lucas Torreira porterà a delle conseguenze non solo nei riguardi del calciatore - che dovrà per il quarto anno di fila andare alla ricerca di una nuova squadra - ma anche alla sua famiglia. Secondo quanto... Il sempre più probabile mancato riscatto di Lucas Torreira porterà a delle conseguenze non solo nei riguardi del calciatore - che dovrà per il quarto anno di fila andare alla ricerca di una nuova squadra - ma anche alla sua famiglia. Secondo quanto... NOTIZIE DI FV ASLLANI, L'INTER È AVANTI. MA PUÒ GIRARLO IN PRESTITO Kristjan Asllani è nel mirino di diverse squadre di Serie A, tra cui anche la Fiorentina, che lo sta attenzionando in modo particolare. Come appreso da FirenzeViola.it, l'Inter è però molto forte sul centrocampista e potrebbe... Kristjan Asllani è nel mirino di diverse squadre di Serie A, tra cui anche la Fiorentina, che lo sta attenzionando in modo particolare. Come appreso da FirenzeViola.it, l'Inter è però molto forte sul centrocampista e potrebbe... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 maggio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi