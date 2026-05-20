Premio "Alessandro Rialti": vince Federico Sartoni. Cerimonia lunedì con Moreno Roggi
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FIRENZE, 20 MAG - Verrà assegnato a Federico Sartoni, giornalista di Lady Radio, 43 anni, il Premio Alessandro Rialti, giunto alla VI edizione, dedicato al giornalista fiorentino scomparso il 5 aprile 2020. La cerimonia si terrà il prossimo 25 maggio alle 10 presso l'albero intitolato a Rialti nei giardini di Campo di Marte, a consegnarlo l'ex calciatore e dirigente viola e noto procuratore Moreno Roggi. Sartoni è risultato il più votato da una giuria formata dal Comitato 'Amici di Ciccio' promotore del riconoscimento dedicato ai cronisti Under 45 che si occupano della Fiorentina, e dai responsabili dei principali media locali e nazionali.
A Sartoni andranno una targa e un assegno di 500 euro.
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