CARNESECCHI, Nel mirino della Lazio con Sirigu 12°

Che Marco Carnesecchi della Cremonese ma di proprietà dell’Atalanta sia uno dei portieri emergenti più ricercati sul mercato è noto e, oltre alla Fiorentina, anche per la Lazio è il candidato numero uno, con Marco Silvestri dell’Udinese e Sergio Rico del PSG come nomi alternativi. E secondo quanto scrive Tuttosport per la Lazio esiste, anche un’idea per il ruolo di dodicesimo uomo: Salvatore Sirigu.