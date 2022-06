CARNESECCHI, Il ko preoccupa. E la Lazio riflette

Non solo la Fiorentina per Marco Carnesecchi: il giovane estremo difensore (di prorpietà dell'Atalanta ma reduce dalla promozione in A con la Cremonese) è reputato un profilo molto interessante anche per la Lazio, anche se l'infortunio subito in Nazionale sta mettendo un freno ai desideri dei club interessati. Nella fattispecie - riporta stamani Il Tempo - il club di Lotito starebbe riflettendo se continuare i colloqui con la Dea per il suo acquisto e di conseguenza accelerare per portare a Roma Guglielmo Vicario, altro obiettivo inseguito dai viola.