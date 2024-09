CARNASCIALI, Kean non lo considero un bomber

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex viola Daniele Carnasciali ha parlato così a Tag24 parlando così di Moise Kean:

"Lui serviva alla Fiorentina, e l’acquisto è stato buono, ma io non lo considero un bomber. Lui non basta, se poi fa venti gol tanto di guadagnato, ma negli ultimi anni non ha mostrato di essere un giocatore di questo tipo. Lo reputo un buon giocatore ma non una prima punta".