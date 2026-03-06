Serie A, le formazioni ufficiali dell'anticipo tra Napoli e Torino

FirenzeViola.it
Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

La 28^ giornata del campionato di Serie A è pronta a cominciare con l'anticipo del venerdì sera che si giocherà a breve allo Stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Torino. Le due squadre, che scenderanno in campo alle 20:45 per il fischio d'inizio del match, si schiereranno con le seguenti formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Alisson Santos, Vergara; Hojlund. Allenatore: Conte.

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. Allenatore: D'Aversa.